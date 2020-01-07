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Hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

07.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:51 Hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı
'nın ilçesinde bir işyerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Sinanbey Mahallesi Gonca Sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği meçhul iki kişi, sabaha karşı sigorta işi yapan Refiye A'nın işyerini hedef aldı. Ellerindeki sert cisimle kapıyı zorlayarak içeri giren hırsızlar değerli eşya aradı. İşyerinde umduklarını bulamayan hırsızlar çekmecede bulunan iki kol saati ve bir miktar kumbarada bulunan bozuk parayı alarak kayıplar karıştı. O anlar ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İşyeri sahibi Refiye A, "Biz evde kahvaltı yaptığımız sırada, dükkanın üstünde bulunan komşular arayarak kapının açık olduğunu söyledi. Hemen işyerimize geldik, içerisinin dağınık olduğunu görünce polise verdik. Gelen ekipler içerde incelemede bulundular. İnşallah en kısa sürede hırsızlar bulunup gereken cezayı alırlar. Fazla bir kaybımız yok, hırsızlar çekmede bulunan iki adet değeri olmayan saat ile bir miktar bozuk parayı alıp gitmişler. İçerde rahat rahat sanki kendi dükkanları gibi gezmeleri bizi çok şaşırttı" diye konuştu. - BURSA

Sigorta, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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