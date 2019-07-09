09.07.2019 17:07
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Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

MERSİN'de, apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

MERSİN'de, apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, 4'ü aranıyor.
Olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 2'si kadın 5 kişi, art arda binaya girerek, bir daireden 1200 dolar, ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin 5 zanlının kimliğini belirleyen polis, adreslerine yaptığı operasyonlarda V.D.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.
Hırsızlık zanlısı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin, 2'si kadın 4 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mezitli, Mersin, Güncel

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