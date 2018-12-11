Hırsızlar Hayrat Çeşmesinin Kurnalarını Çaldılar

Erdek
İlçesi Kanava Sahil girişine 15 yıl önce hayırsever tarafından yaptırılan hayrat çeşmesi bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Hırsızlarda hayrat çeşmesinin kurnalarını çaldılar
Erdek İlçesi Kanava Sahil Girişinde bulunan ve hayırsever Yüksel Bayındır tarafından yaptırılan çeşmenin bakımsızlıktan taşları söküldüğü gibi kurnaları da hırsızlar tarafından çalındı. Yaz tatilini 1999 yılından beri Erdek'te geçiren İstanbullu Hayırsever Yüksel Bayındır, kendisi tarafından yaptırılan çeşmesine sahip çıkılmamasına isyan etti.
Hayırsever Yüksel Bayındır, yaptırdığı hayrat çeşmesinin son durumunu görünce çok üzüldüğünü dile getirdi. Bayındır, "Erdek'i çok sevdiğim için 1999 yılından beri Erdek'e geliyorum. 2003 yılında çeşmeyi zamanın askeri gazinonun olduğu alanın yanında bulunan çocuk parkı girişine yaptırdım. Hayrat
çeşmesine insanlığa yakışmayacak şekilde zarar veriliyor. Buna bir anlam veremedim. Neden böyle bir şeye gerek duyuluyor? Taşları kırılmış, boyanmış, kurnaları çalınmış. Etrafına ektiğim çam fidanlarım kırılmış. İsyan etmemek elde değil. İnsanlar bu gibi yerlere nasıl zarar verebiliyor? Yaz aylarında buraya geldiğimde 3 bin lira masraf yaparak çeşmenin her türlü bakımını yaptırdım. Ancak aradan geçen 3 ay içerisin de geldim gördüm ki durum yine aynı. Bunu yapan insan olamaz. Konuyu Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı
'ya ve Başkan Yardımcısı Hulusi Ay'a bildirdim. Bana, bu çeşmenin etrafına takılacak bir kamera sayesinde bu sorunun önüne geçilebileceğini düşünüyoruz cevabı verildi" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
Hayrat
11 Aralık 2018 Salı 09:01