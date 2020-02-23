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Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı

Gaziantep polisi, 123 ayrı suçtan dosyası bulunan 53 suçtan aranan şahsı son işinde suçüstü yakaladı.

23.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:22Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı
polisi, 123 ayrı suçtan dosyası bulunan 53 suçtan aranan şahsı son işinde suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2013 yılından bu yana birçok ilde 123 ayrı suçtan dosyası bulunan, 53 suçtan aranan ve 43 ayrı suçtan aranması bulunan Ş.A.'yı (24) ve 4 ayrı suçtan dosyası bulunan kardeşini son işlerinde suçüstü yakaladı.

Zanlılar, özel bir firmaya ait internet veri akışını sağlayan fiber optik kablolarını yer altından keserek boş bir arazide yakmak isterken yakalandılar.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık iki hafta önce özel bir firmaya ait veri akışını sağlayan fiber optik kabloların kesilmesi, ilçe merkezinde bulunan birçok kamu binasında ve özel işletmelerde hizmetin durmasına sebep olmuştu. Şüpheli şahıslar tarafından içerisindeki bakırı satmak için yakılmak istenen ve ele geçirilen kablo, verilen firmaya tutanakla emanete verildi. Yakalanan şahıslar ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Nurdağı Adliyesine sevk edildi.

İki şahıs da çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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