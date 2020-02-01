Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Haberler

Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Eskişehir'de bir vatandaşa ait tarım aletleri ve 100 adet bağ direğini çaldıkları tespit edilen şüpheli 3 şahıs, çalınan eşyalarla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

01.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:48Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
'de bir vatandaşa ait tarım aletleri ve 100 adet bağ direğini çaldıkları tespit edilen şüpheli 3 şahıs, çalınan eşyalarla birlikte Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bulunan 100 adet bağ direği ve muhtelif tarım aletleri çalınan F.B. olayla ilgili şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan ortak çalışma neticesinde; F.B.'ye ait 100 adet bağ direği ile muhtelif tarım aletlerini çaldığı ve satın aldığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şahıslardan Ü.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, D.T. ve Z.N. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan çalınan tüm malzemeler JASAT tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:23:28