Haberler » Güncel » Hırsızlar kamerada - Haber

Hırsızlar kamerada

İSTANBUL'da 3 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı.

09.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:48
İSTANBUL'da 3 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları görüntülere yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyüpsultan ve 'da meydana gelen hırsızlıklar üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede hırsızlıkların aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin sabaha karşı girdiği 3 evden toplamda 36 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldığını tespit edildi.
Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polisin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olaylarına karışan Taner K.(24) yakalandı. Taner K.'nın da 12 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Taner K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.
Hırsızlar kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Hırsızlar kamerada


Son Dakika Güncel Haberleri
15:09 Başkan Büyükgenç çalışmalar hakkında bilgi verdi
15:09 Vali Gürel'den ebru sergisini ziyaret etti
15:14 AA'nın "Barış Pınarı Harekatı" kitabına yoğun ilgi
15:14 Vali Akın'a Mevlid-i Nebi Haftası ziyareti
15:13 AFAD gönüllülerine dağda "arama kurtarma" eğitimi
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:15:16