Hırsızlar kanalizasyon kapaklarını çaldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 kanalizasyon kapağı çalındı.
12.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:57
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde 10 kanalizasyon kapağı çalındı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi, Bostanlar Köyü yolu üzerindeki TOKİ Konutları yanında bulunan Düziçi Belediyesine ait kanalizasyon muayene baca kapağının çalındığı fark edildi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi Sular İdaresi ekipleri bölgeye polis çağırdı. Yapılan incelemelerde bölgede bulunan 10 adet kanalizasyon kapağının çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi, Bostanlar Köyü yolu üzerindeki TOKİ Konutları yanında bulunan Düziçi Belediyesine ait kanalizasyon muayene baca kapağının çalındığı fark edildi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi Sular İdaresi ekipleri bölgeye polis çağırdı. Yapılan incelemelerde bölgede bulunan 10 adet kanalizasyon kapağının çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Etiketler : Bostanlar köyü, Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa
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