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Hırsızlar korona virüs ile mücadele eden doktorun motosikletini çaldı

Beşiktaş'ta hırsızlar korona virüsle mücadele eden doktorun motosikletini çaldı.

08.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:06
Beşiktaş 'ta hırsızlar korona virüsle mücadele eden doktorun motosikletini çaldı. Hırsızlık kameraya yansırken motosikleti çalınan intern doktor Ufuk Gökçek, "Hastaneye motosikletle gidip geliyordum, toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum" dedi.
Dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vak'a ve ölüm sayıları gün geçtikçe artarken yetkililerin "evde kalın" çağrılarına ise vatandaşlar uydu. Ancak sokaklarda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar ise mega kentin çeşitli ilçelerinde vatandaşların motosikletlerini çaldı. Beşiktaş'ta hırsızların son hedefi ise korona virüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat canla başla çalışan sağlık çalışanı Ufuk Gökçek oldu. Çapa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, geçtiğimiz Çarşamba günü Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlıbahçe Sokak'taki birlikte görev yaptığı arkadaşının evine geldi. Ertesi gün alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Gökçek, 24 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin kapının önünde olmadığını gördü. Bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine giden intern doktor, şikayette bulundu.
MOTOSİKLETİ ÇALININCA TOPLU TAŞIMAYA KULLANMAYA BAŞLADI
Toplu taşımaya binerek vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı motosikleti çalınan Gökçek, hastaneye gitmek için mecburen toplu taşıma kullanmaya başladı. Kendini izole etmek için motosiklet kullandığını ve vatandaşlarla temas etmek istemediğini belirten Ufuk Gökçek, "Geçtiğimiz Perşembe günü evden çıkarak alışveriş yapmak için markete doğru giderken motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine direkt olarak polis merkezine gittim. Motosikleti alalı 2 sene olmuştu, şu anda 24 bin lira civarında bir değeri var. Motosikleti yaya geçişini engellememek için kaldırıma çıkartıp duvara dayamıştım. Üzerinden de zincirle bağlamıştım, sonra baktığımda yoktu. Ortada zincir falan da yoktu, kestilerse de yanlarına almışlardır" dedi.
"TOPLU TAŞIMAYA BİNERSEM HERKESİ ENFEKTE ETMEKTEN KORKUYORUM"
Gökçek, "Motosikletin çalınmasının bana en büyük sıkıntısı ben hastaneye gidip geliyorum. Toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum. Temel sorun bu, ben kendimi izole etmek ve insanlarla temas etmemek adına motosikletle hastaneye gidip geliyordum, artık gidip gelemeyeceğim. Ben şu an Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapıyorum. Şuan ki salgın durumundan ötürü tatilde olmamıza rağmen işleyişe yardım etmek adına hastaneye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan mega kentte yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA) Hırsızlar korona virüs ile mücadele eden doktorun motosikletini çaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Melih Gökçek, Beşiktaş, Güncel

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Hırsızlar korona virüs ile mücadele eden doktorun motosikletini çaldı
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