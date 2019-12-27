Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlar otomobilden cüzdanı böyle çaldı - Haberler

Hırsızlar otomobilden cüzdanı böyle çaldı

Kahramanmaraş'ta bir iş yeri önündeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

27.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:16 Hırsızlar otomobilden cüzdanı böyle çaldı
'ta bir iş yeri önündeki otomobilden cüzdan çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Aliko, 46 ABC 731 plakalı otomobilini Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri önüne park etti. İş çıkışı otomobiline binen Aliko, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Cüzdanı iş yerinde unuttuğunu düşünen Aliko, ertesi gün iş yerinde de cüzdanını bulamadı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Rıdvan Aliko, 2 kişinin otomobilin kapısını açıp cüzdanını aldığını görünce durumu polise bildirdi.

Otomobilden çalınan cüzdanında bir miktar para ve kimlik kartları olduğunu söyleyen Aliko, "İş yerime geldim ve otomobilimi park ettim. Akşam eve gittiğimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Atölyede unuttuğumu zannettim ve iş yeri güvenlik kamerasını inceledim. Görüntülerde 2 kişinin kapıları zorladığı ve otomobilin ön kapısını açtığı ve cüzdanı aldıklarını gördüm. Cüzdanımda 700 lira para, kredi kartı, ehliyet ve kimlik kartım vardı. Yetkililere bildirdik ve inşallah kısa sürede bulunur" ifadelerini kullandı.

Polis, hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:53   Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı - Haberler
10:52   Doğal güzellik denince akla gelen ilk marka: İnci Soydan - Haberler
10:50   Köy evinde 40 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli şahıs tutuklandı - Haberler
10:50   Ukrayna'da yasa dışı çalışan akaryakıt istasyonlarına operasyon - Haberler
10:48   Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Haberler
10:16   Ava çıkan avcı, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
10:03   Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
09:58   Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor - Haberler
09:55   Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı - Haberler
09:15   Gündemi sarsacak iddia: İmamoğlu'nun hedefi Cumhurbaşkanı adayı olmak - Haberler
27.12.2019 10:55:41