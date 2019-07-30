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Hırsızlar polise yakalanmamak için çaldıkları koyunları bırakıp kaçtı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç terk edilmiş halde bulundu.

30.07.2019 12:21 Hırsızlar polise yakalanmamak için çaldıkları koyunları bırakıp kaçtı
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç terk edilmiş halde bulundu. Aracın içerisinde çalıntı olduğu tespit edilen 3 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlığı önlemek için devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içerisinde küçükbaş hayvan bulunan 80 HF 260 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Ova Mahallesi'nden Onur Mahallesi'ne geçen sürücü ara sokaklarda izini kaybettirdi. Polis ekipleri çevrede yaptığı aramada Onur Mahallesi 45019 sokak içerisinde hafif ticari aracı içerisinde 3 küçükbaş hayvan ile terk edilmiş halde buldu. Polis araç içerisinde yaptığı incelemede Ebubekir K. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirdi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından arac ve 3 küçükbaş hayvan polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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