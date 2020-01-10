Hırsızlar, sattığı mısırın parasını çaldı

KONYA'da çiftçi Fatih Elmalı 'nın sattığı mısırın parası olan 49 bin lira, kamyonetinin torpido gözünden çalındı. Bankadan beri Elmalı'yı otomobille takip eden şüphelilerin 5 saniyede parayı alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Paranın çalındığını gören Elmalı ise şok yaşadı.

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akan Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Fatih Elmalı, hasat ettiği mısırı sattı. Ürünün parası olan 49 bin lirayı Büsan Sanayi Sitesi içerisindeki bankadan çeken Elmalı, kamyonetinin torpido gözüne koydu. Elmalı, yolda aracından inip, kapıyı kilitlemeden bir iş yerine girdi. Bu sırada bankadan beri sahte plakalı otomobille Elmalı'yı takip eden şüpheliler, kamyonetin yanına geldi. Araçtan inip 5 saniye içinde kamyonetin torpido gözündeki parayı alan şüpheliler, kaçtı. Hırsızlık anı, saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören bir TIR şoförü, Elmalı'nın yanına giderek şüphelilerin aracından bir şey aldığını söyledi. Arabasına gelen Elmalı, paranın olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Torpido gözünde ve kamyonda parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.