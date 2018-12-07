Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan aranması bulunan iki kişi, son işinde jandarma ekiplerine yakalandı.
İlçeye bağlı Kılılı
Mahallesi'nde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, evden hırsızlık yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltın alınan G. G. ile Ş.G'nin Pazarcık
ilçesinde 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları ve dört ayrı suçtan arandıkları ortaya çıktı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türkoğlu,Kahramanmaraş,Jandarma
07 Aralık 2018 Cuma 18:46