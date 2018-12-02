Hırsızlar Taşla Kırdıkları Mağazadan 50 Bin Liralık Telefon Çaldı

02 Aralık 2018 Pazar 10:42



02 Aralık 2018 Pazar 10:42

Bursa'da bir GSM mağazasının camlarını taşla kırıp içeriye giren 3 hırsız, 1 dakika içerisinde 50 bin liralık telefon çaldı.Olay, Yıldırım ilçesinde bir GSM mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece Hayrullah Varlı'ya (32) ait iş yerine gelen yüzleri kapalı ve ellerinde eldiven olan 3 kişi, iş yerinin camlarını taş ve tekmelerle kırıp içeriye girdi. 1 dakika içerisinde 50 bin lira değerindeki 15 adet cep telefonunu çalan hırsızlar ortadan kayboldu. Varlı'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu.İş yeri sahibi Hayrullah Varlı, "Gece 03.30 sıralarında evde yatıyordum. İçeriye taşlarla vurup girmişler. Daha sonra içeride masanın üzerinde bulunan bütün teşhir cihazlarını almışlar. Bir dakika içerisinde her şey bitmiş. 50 bin lira zararım var. Masada 15 tane cihaz vardı. Onları çalmışlar. Masadaki cihazların hepsi pahalıydı. Onlardan şikayetçiyim. 3 kişi girmiş içeriye. Camları mecburen değiştirdim. İş yerinin çalışması lazım. Benim gece haberim oldu" dedi. - BURSA