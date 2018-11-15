Hırsızlara polisten suçüstü
KONYA - Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi suçüstü yakalandı. Olay, dün gece saatlerinde Ulukapı Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri inşaattan demir çaldıkları iddia edilen Serkan
Ş. ve Cengiz k.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:00