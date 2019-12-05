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Hırsızlara suçüstü: 4 gözaltı

Gaziantep'te devriye gezen polis ekipleri, tel örgülerini söken 4 kişiyi suçüstünde yakalayarak gözaltına aldı.

05.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:33Hırsızlara suçüstü: 4 gözaltı
Gaziantep'te devriye gezen polis ekipleri, tel örgülerini söken 4 kişiyi suçüstünde yakalayarak gözaltına aldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Şirinevler Mahallesi, 10 Nolu Cadde üzerinde bulunan alandaki tel örgüleri söken şüpheli 4 şahsı yakaladı. Tel örgüler ait olduğu kurum yetkilisine teslim edilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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