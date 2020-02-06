Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlardan ilginç yöntem: Kiraladıkları arabayı, çalındı diye ihbar etmişler - Haberler

Hırsızlardan ilginç yöntem: Kiraladıkları arabayı, çalındı diye ihbar etmişler

Mersin'e başka ilden gelen ve geldikleri arabanın plakasıyla çaldıkları araçları il dışına çıkardıkları iddia edilen şahıslardan biri tutuklandı.

06.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:25Hırsızlardan ilginç yöntem: Kiraladıkları arabayı, çalındı diye ihbar etmişler
'e başka ilden gelen ve geldikleri arabanın plakasıyla çaldıkları araçları il dışına çıkardıkları iddia edilen şahıslardan biri tutuklandı. Yakalanan şahsın yalan ihbarda bulunarak, kiraladığı aracın çalındığını da ihbar ettiği ancak bu aracı başkasına satarak, parçalattığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine gelen müşteki U.Ç. ve B.F.B., arabalarının çalındığını ihbar ederek, çalan şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, araçları başka ilden çalınan araçların aynısıyla gelen 3 kişinin çaldığını belirledi. Plaka tanıma sistemi üzerinden de inceleme yapan ekipler, çalınan araçların sahte plakayla şehir dışına çıkarıldığını, götüren kişilerin A.B., Y.T. ve K.U. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısları yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, A.B.'yi gözaltına alırken, diğer 2 kişiyi ise adreslerinde bulamadı. Şahısların arabaları yanlarında getirdikleri 'araç beyin' ile çaldıkları ve bazı olaylarda ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.

Kiraladığı arabayı, çalındı diye ihbar etmiş

A.B.'nin yapılan sorgusunda Mersin'de kiraladığı bir aracı Tarsus ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalındığını beyan ederek, müracaatta bulunduğu, ancak yapılan çalışmalarda bu aracın çalınmadığı, kendisiyle hareket eden Y.T. ve K.U. isimli şahısların yönlendirmesiyle çalıntı müracaatı yaptığı aracı Adana'da sattıkları ve parçalattığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:42:07