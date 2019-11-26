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Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı

ISPARTA'da Bayram Cengiz'in evinin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

26.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:27Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı

ISPARTA'da Bayram Cengiz'in evinin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Bayram Cengiz, benzer şekilde hırsızlık olayının mağduru olduğunu ve bunun üzerine kamyonunu gören bir noktaya kamera taktırdığını belirterek, "Masraf ettim, kamera taktırdım. Tabela yaptırdığım halde hala gelip çalıyorlar" dedi.

Davraz Mahallesi'nde oturan Bayram Cengiz'in evin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Geçen hafta sonu meydana gelen olayı sabah kamyonunun yanına gittiğinde fark eden Bayram Cengiz, polise başvurdu. hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatırken, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının mağduru olan Bayram Cengiz'in kamyonunu gören bir noktaya taktırdığı ve evinden izlediği güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde kamyona yaklaşan 2 şüpheli olduğunu belirleyen polis, kimlik tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin görüntüleri ise kameraya yansıdı. Kamyona doğru yaklaşan şüphelilerin kameranın görmediği diğer tarafa geçtiği görüntülerde yer aldı.

Bayram Cengiz, bugüne kadar kamyonundan 5 defa hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, "1,5 yıl önce de depomu boşalttılar. Akülerim çalındı ve 3 kişi yakalandı. 4 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldılar ve geçen yıl tekrar olmaya başladı bu olaylar. Yine akülerimi çaldılar. Plakası okunmayan ve panelvan araçla gece gelip aracımın arkasına yanaşıyorlar, aküyü söküp arabalarına atıp gidiyorlar. Şu anda faili meçhul olay olarak geçiyor ve mahkemeye sorduğumda da belirsizliğini koruduğunu söylediler. Gece 01.30 sıralarında 2 kişi aracımın arkasından yaklaşıyor. Görüntüleri emniyete verdik. Bundan önce de keşif yaptıkları gözüküyor. Akülerimizin muhafazası olmasına rağmen muhafazaları parçalayarak yerinden söküp götürdüler. Benim gibi 25 arkadaşın aküleri çalınmış. Davraz Mahrukatçılar Sitesi'nden de bazı kamyonların akülerinin çalındığını öğrendik" dedi.

'MASRAF ETTİM, KAMERA TAKTIRDIM'

Yetkililerden bu konuda yardım talep eden Bayram Cengiz, maddi kaybının bugüne kadar 15 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Cengiz, "Emniyet yetkililerinin biraz hassas durarak, bu işi artık sonlandırmalarını istiyorum. Bizler parayı çok zor kazanan emekçi insanlarız. Masraf ettim, kamera taktırdım. Tabela yaptırdığım halde de hala gelip çalıyorlar" diye konuştu.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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