Hırsızları Dövmeleri Ele Verdi

Eskişehir
'den Yalova
'ya gelerek bir işyerini soyan hırsızları vücutlarındaki dövmeleri ele verdi.
Yalova'nın Altınova
ilçesinin Tavşanlı
beldesindeki bir playstation salonunda gerçekleşen hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen İl Jandarma
Alay Komutanlığı, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bu esnada hırsızlardan birisinin boyun bölgesinde bulunan dövmeyi fark eden jandarma, kısa sürede şahsın eşkal ve kimliğini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, M.Ş. (22) ve B.B. (24) adlı hırsızların Eskişehir'de ikamet ettikleri ve oradan kiraladıkları bir otomobille Yalova'ya gelerek soygunları gerçekleştirdiklerini tespit etti. Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığı ile de irtibata geçen Yalova jandarması, şahısların bulunması muhtemel adreslere baskınlar yaptı. Bu baskınlarda hırsızlığı gerçekleştiren M.Ş. ve B.B. kıskıvrak yakalandı. Yalova'ya getirilerek sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan olayın faillerinden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.B. ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. - YALOVA
Altınova,Jandarma,Eskişehir,Yalova
14 Aralık 2018 Cuma 16:12