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Hırsızları güvenlik kameraları ele verdi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde aynı gün 3 ev ve bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, 4 kişiyi yakaladı.

08.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:25Hırsızları güvenlik kameraları ele verdi

KOCAELİ'nin ilçesinde aynı gün 3 ev ve bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, 4 kişiyi yakaladı. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilovası'nda 6 Kasım günü Mahallesi'nde 3 eve ve Diliskelesi Mahallesi'nde 1 iş yerine giren hırsızlar, elektronik eşyaları çaldı. Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tavşancıl Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin O.T. (18), İ.U. (17) ve B.M. (17), Diliskelesi Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık yapan kişinin ise K.T. (25) olduğu belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, ilçenin çeşitli yerlerinde düzenlenen operasyonlarla 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ev ve iş yerlerinden çalınan 2 tablet, 1 televizyon ve 1 laptop ile 1 ruhsatsız tüfeği ele geçirdi. Elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen O.T., İ.U. ve B.M. tutuklanırken, K.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Tavşancıl, Dilovası, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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