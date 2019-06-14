14.06.2019 10:25
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Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi

Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi

Erzurum'da 6 ayrı araçtan teyp ve ses sistemi çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da 6 ayrı araçtan teyp ve ses sistemi çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes mahallelerinde 6 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındığı ihbarı alan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle zanlıları tespit etti.
Bu tespit sonrası söz konusu suçlara karıştıkları anlaşılan M.Ç.B ile B.D. polislerce yakalandı.
Zanlılardan ele geçirilen çalıntı teyp ve ses sistemleri sahiplerine teslim edildi.
Zanlılar ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Polis, Erzurum, Güncel

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