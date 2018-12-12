Hırsızları Kovalarken Yanlışlıkla Yoldan Geçen Kadını Vurdu

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18

Gaziantep'te kuyumcuya hırsızlık için giren şüphelileri silahla kovalayan iş yeri sahibi, yoldan geçen bir kadını vurdu.İddiaya göre, maske takan ve silahlı 2 zanlı, hırsızlık amacıyla Şehitkamil ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya girdi.İş yeri sahibine silah doğrultan zanlılar ile iş yeri sahibi A.K. (44) arasında bir süre boğuşma yaşandı. Şüpheliler, daha sonra dükkanın yakınında bekleyen plakasız otomobille kaçtı.Hırsızların peşinden koşan A.K, zanlılara ateş ederken bu sırada yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Ayfer D'yi (31) bacağından vurdu.Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Ayfer D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuda parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.İş yeri sahibi A.K, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.Zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.