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Hırsızları, küçükbaşların kulağındaki küpe numaraları ele verdi

KONYA'nın Çumra ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları minibüste bulunan 15 küçükbaşın, küpe numaralarından yapılan araştırmada çalındığı olduğunu belirledi.

25.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:32Hırsızları, küçükbaşların kulağındaki küpe numaraları ele verdi

KONYA'nın ilçesinde  jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları minibüste bulunan 15 küçükbaşın, küpe numaralarından yapılan araştırmada çalındığı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Karkın Mahallesinde 'Şok Uygulaması' yaptı. Ekipler, yol kontrol noktasında 70 DF 458 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma, araç içinde 15 küçükbaş gördü. Kipler, hayvanların kendilerini ait olduğunu söyleyen şüphelilerin hareketlerinden şüphelendi. Küpe numaralarından yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, hayvanların mahallede yaşayan Hatice 'a ait olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. M.U.'nun (46) merkez Karatay ilçesindeki evinde yapılan aramalarda Çınar'ın ağılından çalınan 18 küçükbaş havyan daha ele geçirildi. 33 küçükbaş Hatice Çınar'a teslim edildi. 25 küçükbaş hayvanı bulma çalışmaları ise sürüyor.Gözaltına alınan M. U., Ü Y. (33), K.K. (27), H.E. (33), ve Y.K. (46) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M. U., Ü Y. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.K. ve Y.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Jandarma, Çınar, Çumra, Güncel

Kaynak: DHA

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