Hırsızların 3 Kombiyi Çaldığı Lojman Binasını Su Bastı

16 Kasım 2018 Cuma 14:09



16 Kasım 2018 Cuma 14:09

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lojman inşaatından 9 bin TL değerinde 3 kombi çalarak binayı su basmasına neden olan ve kombileri 90 TL'ye hurdacıya satan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lojman inşaatından 3 adet kombi çalındığını, bu nedenle apartmanı su bastığını fark eden firma yetkilileri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yapılan MOBESE ve güvenlik kameraları incelemelerinde şüphelilerin kimlikleri tespit etti.İncelemede şüphelilerden A.S. (22) isimli şahsın daha önce işlediği suçlardan dolayı yakalanarak gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Y.T. (22) adlı ikinci şüpheli ise Körfez ilçesindeki iş yerine baskın yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.Polis merkezine götürülen Y.T.'nin sorgusunda piyasa değeri 9 bin TL olan 3 kombiyi hurdacıya 90 TL karşılığında sattığı öğrenildi. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Y.T. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ