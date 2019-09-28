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Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı

Erzurum'da bir iş yerinden çelik kasa içerisinde bulunan 160 bin euro ve 10 bin TL'yi çalan hırsızlar Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

28.09.2019 16:22Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı
Erzurum'da bir iş yerinden çelik kasa içerisinde bulunan 160 bin euro ve 10 bin TL'yi çalan hırsızlar Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Lala Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında bisiklet ile olay yerine gelen iki şüpheli binanın balkonundan tırmanarak iş yerine girmeleri güvenlik kameralarınca tespit edildi. Yüzleri maskeli hırsızlar olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikatı derinleştiren polis iki şüpheliyi İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde çalınan iş yerinden alındığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 160 bin euro ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler yakalanan Erzurum'a getirilerek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM

İstanbul, Tekirdağ, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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