Hırsızların Çelik Kasa ile İmtihanı Kamerada

Bursa
'da kuyumcuya giren 4 hırsız, içerideki çelik kasayı levyelerle açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan hırsızlar, bu kez de kasayı yanlarında götürmek istedi, ancak kasayı kaldıramayınca bu planları da suya düştü. O anlar güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Olay Bursa'nın merkez Yıldırım
İlçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 4 hırsız, gece saatlerinde Levent Kaya'ya ait kuyumcu dükkanının alarm sistemini etkisiz hale getirdi. Kuyumcu dükkanının yan tarafındaki manavdan kuyumcuya girmek isteyen şüpheliler, daha sonra kuyumcu dükkanının kepenklerini kırarak dükkana girdi. Yanlarında ki demir levye ile içerisinde 3 kilogram altın olduğu iddia edilen çelik kasayı açmaya çalışan hırsızlar, denemelerinde başarılı olamayınca daha sonra yanlarında getirdikleri çekçek arabası ile çelik kasayı götürmeye çalıştı. Çelik kasayı kaldırmayı başaramayan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanının kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kuyumcu dükkanında incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerasını inceleyen ve toplanan delilleri kriminal laboratuvarda inceleyecek olan ekipler hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
(Fatih
Çapkın/İHA)
Yıldırım,Bursa
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:16