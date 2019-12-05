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HIRSIZLARIN TELEVİZYONU ÇALMA ANI KAMERADA

EYÜPSULTAN'da girdikleri evden televizyon çalan iki şüphelinin, televizyonu kucaklayarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

05.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:21HIRSIZLARIN TELEVİZYONU ÇALMA ANI KAMERADA
EYÜPSULTAN'da girdikleri evden televizyon çalan iki şüphelinin, televizyonu kucaklayarak götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri yakalandı. Polisin operasyonu sırasında yakalanan şüphelinin yanında bulunan bir kişi de  6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Televizyon hırsızlığına karışan diğer şüpheli ise aranıyor.

Olay, 30 Ekim tarihinde Eyüp Sultan Çırçır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.S. bir gün önce evinin kapısını kilitleyerek dışarıya çıktı. Ertesi gün eve gelen R.S.,  kapısının göbek kısmının kırılmış olduğunu gördü ve evinde televizyonun olmadığını fark eden durumu polise bildirdi.

OPERASYONDA BAŞKA BİR SUÇLU DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler apartmanda ve bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Belirlenen eve yapılan operasyonda birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli Ömer P. yakalandı. Operasyon sırasında Ömer P'nin yanında bulunan Mahsun K. da sorgulandı. Mahsun K'nın  ise 6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Ömer P. ile Mahsun K., sevk edildikleri mahkemede  tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer P. ile televizyon hırsızlığı yapan diğer şüpheli ise aranıyor.

Öte yandan şüphelilerin apartmana girmesi, güvenlik kamerasını fark ederek elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışmaları ve birinin çaldığı televizyonu kucaklayarak götürmesi  güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin apartmana giriş anı

-Şüphelilerden birinin televizyonu kucaklayarak çalma anı

-(Aktüel)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Eyüp Sultan, TV, Güncel

Kaynak: DHA

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