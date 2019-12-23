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Hırsızlığa karşı TESKİ'den jet çözüm

TESKİ Genel Müdürlüğü Çorlu İlçe Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan muhtelif mahallelere su sağlanan içme suyu kuyusunda hırsızlık olayı ve tahrip olayı yaşanması üzerine vakit kaybedilmeden tahribat giderilip vatandaş mağduriyeti ortadan kaldırıldı.

23.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:04 Hırsızlığa karşı TESKİ'den jet çözüm
TESKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan muhtelif mahallelere su sağlanan içme suyu kuyusunda hırsızlık olayı ve tahrip olayı yaşanması üzerine vakit kaybedilmeden tahribat giderilip vatandaş mağduriyeti ortadan kaldırıldı.

Olaya ilişkin Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "TESKİ Genel Müdürlüğü Çorlu İlçe Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan muhtelif mahallelere su sağlanan içme suyu kuyusunda hırsızlık olayı yaşanmış olup tesisimiz tahrip edilmiştir. Olay sonrası Emniyet Birimlerine bilgi verilerek tutanak tutturulmuştur" denildi.

Vakit kaybedilmeden vatandaş mağduriyeti giderildi

Açıklamanın devamında, "Yaşanan olay sonrasında vakit kaybetmeden tahribat giderilmiş ve vatandaş mağduriyeti ortadan kaldırılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tesisleri civarında şüpheli durum görmeleri halinde vatandaşlarımız tarafından 155 Polis İhbar hattına ve 185 TESKİ Çağrı Merkezine bilgi vermeleri yaşanan hırsızlık olaylarının engellemesi, kamu malının zarar görmemesi ve su kesintilerinin önlenmesi için büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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