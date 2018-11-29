Şanlıurfa
'da bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince, merkez Haliliye
ilçesindeki Atatürk
ve Sultan Fatih Mahallesi
'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, yüzleri kapalı 2 kişinin iş yerindeki bilgisayarları topladığı görülüyor. Polis
ekibi, yaptığı araştırmalar sonucunda şüpheli olarak belirlediği M.E, A.C. ve A.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullandığı yerlerde yapılan aramalarda, iş yerinden çalıntı olduğu bildirilen bilgisayarlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa
29 Kasım 2018 Perşembe 13:12