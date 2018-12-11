11 Aralık 2018, 15:31
»»

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde at arabalı bir şüpheli, bir kafenin önündeki çöp kutularını çaldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde at arabalı bir şüpheli, bir kafenin önündeki çöp kutularını çaldı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi, Nazif Balkan Caddesi'nde bulunan kafe önündeki çöp kutularının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Uğur Bilir, güvenlik kameralarını inceledi.

Kayıtlarda, gece saatlerinde at arabalı bir kişinin kafenin önünden geçtiği sırada, çöp kutularını çaldığını gören Bilir, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
11 Aralık 2018 Salı 15:31