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Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'de bir zanlının çocuk giyim mağazasından hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

15.08.2019 17:56
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'de bir zanlının çocuk giyim mağazasından hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
Karabağlar ilçesindeki bir çocuk giyim mağazasına gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, mağaza görevlisi bir başka müşteriyle ilgilenirken çekmecedeki 800 lirayı çaldı.
Mağaza çalışanının durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Mağazanın sahibi Mustafa Albayrak, şüphelinin bir önceki gün gelip iş yerinde dolaştığını, "Daha sonra gelip gelip alışveriş yapacağım." dediğini belirtti.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, mağazaya giren şüphelinin bir süre dolaştıktan sonra çekmeceyi açarak paraları aldığı görülüyor.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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