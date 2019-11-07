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Hırsızlık çetesine özel hareket destekli operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da 4 ilçede park halindeki otomobillerden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı.

07.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:21 Hırsızlık çetesine özel hareket destekli operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da 4 ilçede park halindeki otomobillerden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı. Özel harekat destekli operasyon anı polis kamerasına yansırken, şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son iki ay içerisinde Kartal, Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane ilçelerinde artan otomobillerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Hırsızlar her olayda farklı plaka kullanmış

Olay yerlerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların eşkallerini ve kullandıkları araçları tespit etti. Polis, şahısların kullandıkları araçların plakalarını her olayda değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını belirledi.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri operasyona destek verdi

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Sultangazi'de önceden belirlenen 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla, 3'ü kadın 6 kişi kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Yüksel E. (26), Hayati U. (22), Yağmur E. (21), Kerem B. (18), G.E. (29) ve D.K.'nın (39) çeşitli hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Vatandaşın zararı 200 bin TL

İstanbul'da 4 ayrı ilçede 8 hırsızlık olayı gerçekleştiren şahısların, park halindeki otomobillerin içerisinde bırakılan dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera gibi değerli eşyaları çalarak vatandaşı toplam 200 bin TL maddi zarara uğrattığı belirlendi.

4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel U. isimli kadınla birlikte Hayati U., Yağmur E. ve Kerem B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden G.E. ve D.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan mobese ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar görüldü. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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