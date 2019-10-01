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Hırsızlık hükümlüsü kadın yakalandı

SAMSUN'da hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan Dilber Y. (27) yakalandı.

01.10.2019 12:50Hırsızlık hükümlüsü kadın yakalandı
SAMSUN'da hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan Dilber Y. (27) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Afyonkarahisar, Burdur, Giresun ve Samsun'da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen Dilber Y.'yi takibe aldı. Hakkında hırsızlık suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Dilber Y.'nin Samsun'a geldiği tespit edildi. Uzun süredir aranan Dilber Y., polis ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalandı. Dilber Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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