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Hırsızlık için 1 ay önce Antalya'ya gelen 3 şüpheli yakalandı

ANTALYA'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen ve 1'i cezaevinden izinli çıktığı anlaşılan 3 şüpheli yakalandı.

02.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:49Hırsızlık için 1 ay önce Antalya'ya gelen 3 şüpheli yakalandı

ANTALYA'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı belirlenen ve 1'i cezaevinden izinli çıktığı anlaşılan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 1 ay önce hırsızlık için 'dan 'ya geldikleri öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Gökçe ve Mehmet Yıldırım'ın evine gelen E.Ç. (28), evin ziline bastı. E.Ç., kapıyı açan olmayınca evde kimsenin olmadığını düşünüp tornavidayla kapı göbek kilidini kırmaya çalıştı. E.Ç., ev sahiplerinin durumu fark etmesi üzerime olay yerinden kaçmaya başladı. E.Ç. kovalamaca sonunda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında 12 evden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık ve 3 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında, suçta kullandığı tespit edilen 3 adet tornavida, 1 adet İngiliz anahtarı, 3 adet çorap ile havlu bulundu. E.Ç.'nin, Nizip Açık Cezaevi'nden izinli çıktığı anlaşıldı.

Antalya İl Asayiş Hırsızlık Büro Amirliği, Serik ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda E.Ç.'nin hırsızlık olaylarını tek başına gerçekleştirmediği belirlendi. E.Ç.'nin 1 ay önce arkadaşları A.T. ve M.T. ile birlikte Antalya'ya geldiği ve bir pansiyonda kaldıkları öğrenildi. Adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.T. pansiyonda, M.T. ise çaldıkları malzemelerle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Pansiyonda kaldıkları odada yapılan aramada, şüphelilerin girdikleri evlerden çaldıkları çok sayıda dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyasına el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.



Mehmet Yıldırım, Diyarbakır, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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