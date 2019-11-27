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Hırsızlık için girdiği pastanede para bulamayınca pasta ve börek yedi

Siirt'te gece saatlerinde pastaneye giren hırsız, kasada para bulamayınca dolap içerisindeki pasta ve börekleri yiyerek kaçtı.

27.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:00Hırsızlık için girdiği pastanede para bulamayınca pasta ve börek yedi
'te gece saatlerinde pastaneye giren hırsız, kasada para bulamayınca dolap içerisindeki pasta ve börekleri yiyerek kaçtı. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gece, Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi üzerindeki İbrahim Sadak'a ait pastanede meydana geldi. Hırsız, kapının kilidini açarak pastaneye girdi. Kasaya yönelen hırsız burada para bulamayınca, iş yerinde bir süre gezindi. Daha sonra pastanede bulunan pasta ve börekleri yiyen zanlı, elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden İbrahim Sadak, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kameralarını inceledi.

, güvenlik kamerasınca tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - SİİRT

Polis, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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