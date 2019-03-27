Hırsızlık İçin Girdikleri Evde Bir Kişiyi Rehin Aldılar

Kaynak: AA

Adana'da hırsızlık amacıyla girdikleri evdekilerin uyanması üzerine bir kişiyi kuru sıkı tabancayla kısa süre rehin alan ve çaldıkları iki cep telefonuyla kaçan iki zanlı yakalanıp tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Suriyeli Fayyat Ümeyir (20), kardeşi Halid Ümeyir (19) ve kuzeni Hezza Kadro'nun (19) yaşadığı eve iki kişi hırsızlık amacıyla girdi.Bu sırada duyduğu sesler üzerine uyanan Hezza Kadro'nun başına şüphelilerden biri tabanca dayadı. İki kardeşin de uyanması üzerine şüpheli, yaklaşmaları halinde ateş edeceğini söyleyerek tehdit etti.Evdeki iki cep telefonunu gasbedip rehin tuttukları kişiyle birlikte sokağa çıkan zanlılar, Kadro'yu bıraktıktan sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda telaşlı halde gördükleri Suriye uyruklu İbrahim H'yi (20) olayla ilgisi olabileceği şüphesiyle gözaltına aldı.Mağdurlar, gözaltındaki İbrahim H'nin olayı gerçekleştiren iki şüpheliden biri olduğunu ifade etti. Zanlı, sorgusunda, diğer şüphelinin de Suriyeli İbrahim A. (19) olduğunu belirtti.Şüpheli İbrahim A. saklandığı adreste yakalanırken, yapılan aramalarda olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ile çalınan 2 cep telefonu da bulundu.Suçlamayı kabul eden iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.