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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİKLERİ EVDEKİ KADININ SESİNİ DUYUNCA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı.

08.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:46
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİKLERİ EVDEKİ KADININ SESİNİ DUYUNCA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı. Hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık girişimi, Esenyurt 'ta Fatih Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Yüzü maskeli 3 kişi, yürüyerek geldikleri binanın önünde bir süre durduktan sonra biri giriş kattaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Ardından diğer arkadaşı da onu izledi. Bu sırada bir şüpheli de gözcülük yapmaya başladı. İki şüpheli balkon kapısını açıp içeri girerek gürültü çıkardı. Ev sahibi Suriyeli kadın, gürültüyü su içmeye giden çocuğunun çıkardığını düşünerek, kendisine de su getirmesi için seslendi. Kadının sesini duyan şüpheliler, paniğe kapılarak evin balkonundan peş peşe atlayıp kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık girişimi yandaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları balkon kapısından içeri girmeleri ve panik içerisinde kaçmaları görülüyor.

Ev sahibi kadının görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri aramaya başladı. Resul Korkmaz, olayın geçen hafta meydana geldiğini belirterek, "Sabaha karşı geliyor, tırmanarak, yukarı çıkıyorlar. Sonra ev sahibi çocuğunun su içmek için mutfağa girdiğini düşünerek annesi sesleniyor. Onlar da kadının sesini duyup kaçıyorlar. 3 kişiler biri gözcülük yapıyor. Maskeliler. İnsan, insanların birbirinin yanında olması gereken böylesi günlerde bu tür olayları görünce üzülüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik kamera görüntüleri;)

-Hırsızların sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri

-Hırsızlardan birinin tırmanarak içeri girmesi

-Diğer iki kişinin gözcülük yapması

-İkinci hırsızın tırmanarak içeri girmesi

-Balkondan atlayarak kaçmaları

-AKTÜEL

-Hırsızlığın meydana geldiği daire

-Resul Korkmaz ile röportaj


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Esenyurt, Güncel
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