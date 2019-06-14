14.06.2019 08:58
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Hırsızlık için girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkıştı

Hırsızlık için girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkıştı

Bursa'da, uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkışınca yakalandı.

Bursa'da, uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkışınca yakalandı.
Uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öne sürülen İsmail A, daha önce çalıştığı merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan bir iş yerine girmeye çalıştı.
Dükkanın penceresine sıkışarak yaralanan zanlının yardım çağrısı üzerine çevredekiler tarafından polis ve itfaiyeye durum bildirildi.
Bulunduğu yerden kurtarılan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yeri sahibi Erhan Tüzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmail A'nın önceden kendisinin yanında çalıştığını söyledi.
Zanlının daha önce de dükkanından hırsızlık teşebbüsünde bulunduğunu belirten Tüzen, bu kişiden şikayetçi olacağını ifade etti.
Kaynak: AA
Bursa, Güncel

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