Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

16.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:49
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kasaptaki kasadan 150 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Düzenlenen operasyonda, zanlılar A.G. (41) ile A.L.C. (31) ve F.S. (29) yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 bin lira bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.S. ve A.L.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Ü.G'nin (32) yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Haber

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