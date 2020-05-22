Hırsızlık ihbarına giden polisler kaza geçirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hırsızlık ihbarına giden polis ekibi kaza geçirdi.

Hırsızlık ihbarına giden polisler kaza geçirdi
22.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:11
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hırsızlık ihbarına giden polis ekibi kaza geçirdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzeri Keşan yolu ilçe giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarına giden Yiğit Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru B.T. yönetimindeki polis aracı, ilçe merkezinden kavşağına girdiği sırada, M.T.'nin kullandığı 39 TE 875 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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