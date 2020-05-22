Hırsızlık ihbarına giden polisler kaza geçirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hırsızlık ihbarına giden polis ekibi kaza geçirdi.
22.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:11
Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzeri Keşan yolu ilçe giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarına giden Yiğit Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru B.T. yönetimindeki polis aracı, ilçe merkezinden kavşağına girdiği sırada, M.T.'nin kullandığı 39 TE 875 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA