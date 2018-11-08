Hırsızlık Kameralara Yansıdı

Adıyaman
'da bir iş yerinden cep telefon çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Sakarya
Caddesi üzerinde bulunan Turabi
Çıtrık'a ait iş yerine giren şüpheli, masanın altındaki bölmeden cep telefonu çaldı.
İş yeri sahibi, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerine bildirdi. Polis
ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M.L. olduğunu tespit etti.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada şüpheliyi, Gölbaşı
Caddesi üzerinde çaldığı cep telefonunu esnaflara satmak üzereyken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelinin 16 ayrı suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde de şüphelinin iş yeri sahibiyle konuştuğu sırada masanın altında bulunan bölmeden cep telefonunu alıp cebine koyduğu görülüyor.
Sakarya,Adıyaman
08 Kasım 2018 Perşembe 17:28