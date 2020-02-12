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Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderdi.

12.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:43Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
'nın ilçesinde polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderdi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve 7 yıl 12 ay kesinleşmiş cezası bulunan N.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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