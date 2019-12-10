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Hırsızlık operasyonları: 5 gözaltı- İSTANBUL

Başakşehir, Beykoz ve Bağcılar'da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

10.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:10
, ve 'da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Başakşehir'de müşteki E.T'nin bir banka şubesinden çektiği 250 bin lirayı çalan şüpheliler Ramazan İ. (26) ve Ahmet Y. (23) güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı. Bulunan para sahibine teslim edilirken, iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beykoz'daki, 11 Kasım'da bir akaryakıt istasyonunun marketinden 4 litrelik motor yağı çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Erkan V. (45) ve Erhan U (38) ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bağcılar'da ise 28 Kasım'da meydana gelen televizyon ve cep telefonu hırsızlığıyla ilgili yakalanan Yasin P (19) de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık operasyonları: 5 gözaltı- İSTANBUL

Başakşehir, Bağcılar, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA


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