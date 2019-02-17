Hırsızlık Operasyonu

Elazığ
'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince il merkezinde park halinde bulunan 3 otomobilin farklı tarihlerde camı kırılarak içerisinden 10 bin lira ile 3 altın kolyenin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucunda tespit edilen şüpheli A.B, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü,Elazığ
Kaynak: AA