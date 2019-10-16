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Hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

16.10.2019 15:49
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'ndeki bir evden dizüstü bilgisayar ve saat çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını S.K, R.Ç. ve C.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılardan S.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hırsızlık operasyonu

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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