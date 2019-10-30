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Hırsızlık operasyonu

Osmaniye'de, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

30.10.2019 11:35
Osmaniye'de, çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta, 11 hayvan hırsızlığı ile 3 evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, İ.K. ve K.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların çaldığı hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Hırsızlık operasyonu

Kahramanmaraş, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA


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