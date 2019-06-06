Hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

İstanbul
'da ev ve otodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Başakşehir
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, 3 Haziran'da Güvercintepe Mahallesinde bir ev ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen 3 şüphelinin, yakın bir sokakta park halindeki sahte plakalı otomobilin içerisinde oldukları tespit edildi.
Bekçilerin dur ihtarına uyman ve yaya olarak kaçan 3 zanlı, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.
Kaçarken hırsızlıkta kullandıkları maske ve eldiven gibi malzemeleri sokağa atan şüphelilere ait araçta yapılan aramada, amfi, hoparlör, DVD çalar, diz üstü bilgisayar gibi çalıntı olduğu değerlendirilen çok elektronik malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan birçok kaydı olduğu öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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