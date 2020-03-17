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Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

17.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:07
Kahramanmaraş 'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentleri dolaşarak hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlının kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 4 zanlının daha önce hırsızlıktan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı. 1 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel

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