Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
17.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:07
Kahramanmaraş 'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentleri dolaşarak hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlının kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 4 zanlının daha önce hırsızlıktan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı. 1 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentleri dolaşarak hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlının kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen 4 zanlının daha önce hırsızlıktan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı. 1 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
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