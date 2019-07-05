05.07.2019 13:18
Haberler» Güncel» Haber

Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp bodrum katında parti yapmışlar

Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp bodrum katında parti yapmışlar

Osmaniye'de ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların elde ettikleri paralarla iki katlı lüks bir villa satın aldıkları, binanın bodrum katını ise eğlence mekanı haline getirip parti düzenledikleri belirlendi.

Osmaniye'de ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların elde ettikleri paralarla iki katlı lüks bir villa satın aldıkları, binanın bodrum katını ise eğlence mekanı haline getirip parti düzenledikleri belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye ve çevre illerde ikametlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine araştırma başlattı.
2 ayrı ikametten 50 bin liralık ziynet ve 1 tabancanın çalınması üzerine ekipler, bölgedeki 40 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıları tespit etti.
Biri iki katlı lüks bir villa olmak üzere 4 ayrı adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen ekipler, biri hamile 4'ü kadının bulunduğu 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada, çete üyesi kadınların kiralık araçlar ile evlerden alınarak belirlenen mahallelere götürüldüğü, buralarda ikametlerin kapılarının adres sorma, dilenme ya da başka bahanelerle çalındığı, içeride kimsenin olmadığı anlaşılan evlerin kapı göbeklerinin kırılarak içeriye girildiği tespit edildi.
Zanlıların hırsızlık mallarından elde ettikleri parayla iki katlı lüks bir villa satın aldığını belirleyen ekipler, villaya yaptıkları operasyonda, bodrum katının zanlılarca eğlence mekanı ve içki mahzeni haline getirildiğini ve sık sık burada parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü kadın 5'i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla 2 zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, osmaniye, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:49   Adana adliyesinde bıçaklı kavga 3 yaralı
14:49   SPOR Gazişehir Gaziantep'te hedef iyi kadro oluşturmak
14:49   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REYHANLI'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
14:48   İŞKUR ve Philip Morris/Sabancı işbirliği!
14:48   Afganistan'da 5 okul daha Türkiye Maarif Vakfına devredildi
14:47   Osmanlı döneminden kalma tarihi konak restore edildi
14:47   Karaman'da domuz kuyruğu getiren avcılara kurşun hediye edilecek