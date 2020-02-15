Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlık şebekesi çökertildi - Haberler

Hırsızlık şebekesi çökertildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

15.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:25Hırsızlık şebekesi çökertildi
'ın ilçesinde geçtiğimiz gece yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibinin misafirliğe gitmesini fırsat bilerek bahse konu ikamette hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri şüphesiyle K.G., T.D., H.Ö., S.K. ve suça sürüklenen çocuk S.G. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler K.G., T.D. ve H.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, adliyeye çıkarılan diğer şüphelilerden S.K. tutuklandı. Suça sürüklenen çocuk S.G. ise yaşının küçük olması nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muratlı'daki ikametten piyasa değeri 22 bin TL olan altın, ziynet eşyası ve para çalan hırsızlık şebekesi çökertildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:09:15