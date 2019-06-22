22.06.2019 17:23
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Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı

Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çevre yolundaki tesislerde yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık olayına karışan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bulunan çevre yolundaki tesislerde yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık olayına karışan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen günlerde meydana gelen olayda zanlılar, Bozüyük çevre yolu boyundaki dinlenme tesislerinde yemek yemek için duran İ.Ç.'ye ait içinde 1 adet cep telefonu ve 17 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karışmışlardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Eskişehir 'de yakaladı. Şüphelilerden H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda D.A. isimli kadın şüphelinin üzerine kayıtlı 9 daire ve 350 bin TL değerinde de bir otomobil olduğu tespit, ayrıca hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik , Bozüyük , 3. Sayfa

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